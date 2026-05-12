12 мая 2026 в 18:35

Экс-нардеп объяснил, почему Мендель могла изменить отношение к Зеленскому

Экс-нардеп Олейник не исключил, что Мендель перешла в команду Залужного

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель могла присоединиться к команде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, именно это могло стать причиной, по которой она дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о выходках украинского президента Владимира Зеленского.

Не думаю, что Мендель дала интервью [о Зеленском] по команде [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Где Трамп, а где она? Мы же должны помнить, что между Такером Карлсоном и американским президентом есть определенный конфликт. Это не тот журналист, которого вызывают по команде. Мендель я знал разной. Она в свое время при Зеленском поддерживала [Степана] Бандеру и снос памятника [Георгию] Жукову в Харькове. Сейчас она занимает другую позицию. Сегодня Украина может находиться в преддверии каких-то выборов. Почему бы ей не поучаствовать в команде Залужного или [Кирилла] Буданова (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru)? Это зависит от ситуации, — высказался Олейник.

Он отметил, что Мендель говорила правду, рассказывая о требованиях Зеленского осуществлять пропаганду, аналогичную методам нацистского политика Йозефа Геббельса. По словам экс-нардепа, она также была вовлечена в подобную деятельность в прошлом. В данном контексте, добавил Олейник, она может стремиться облегчить свою душу, делясь подробностями о деятельности украинского президента.

Рассказать изнутри — это не просто взгляд со стороны. Это смелый поступок — это бьет по репутации Зеленского капитально. К нему мало кто был так близок, как Мендель. И эти рассказы о наркотиках, о неадекватном поведении украинского президента показывают, какой он негодяй. Например, что он согласился сдать Донбасс в 2022 году. Об этом ей говорил [Давид] Арахамия (председатель партии «Слуга народа». — NEWS.ru). Мы знаем от него, что сделка была парафирована. Но потом приехал Борис Джонсон (экс-премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru), который отменил все это, — резюмировал Олейник.

Ранее Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский дал своей медиакоманде пропагандистское задание, вызвавшее шок. По ее словам, президент Украины поручил создать систему, аналогичную той, что использовал Геббельс.

Владимир Зеленский
Юлия Мендель
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
