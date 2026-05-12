Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель могла присоединиться к команде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, именно это могло стать причиной, по которой она дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о выходках украинского президента Владимира Зеленского.

Не думаю, что Мендель дала интервью [о Зеленском] по команде [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Где Трамп, а где она? Мы же должны помнить, что между Такером Карлсоном и американским президентом есть определенный конфликт. Это не тот журналист, которого вызывают по команде. Мендель я знал разной. Она в свое время при Зеленском поддерживала [Степана] Бандеру и снос памятника [Георгию] Жукову в Харькове. Сейчас она занимает другую позицию. Сегодня Украина может находиться в преддверии каких-то выборов. Почему бы ей не поучаствовать в команде Залужного или [Кирилла] Буданова (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru)? Это зависит от ситуации, — высказался Олейник.

Он отметил, что Мендель говорила правду, рассказывая о требованиях Зеленского осуществлять пропаганду, аналогичную методам нацистского политика Йозефа Геббельса. По словам экс-нардепа, она также была вовлечена в подобную деятельность в прошлом. В данном контексте, добавил Олейник, она может стремиться облегчить свою душу, делясь подробностями о деятельности украинского президента.

Рассказать изнутри — это не просто взгляд со стороны. Это смелый поступок — это бьет по репутации Зеленского капитально. К нему мало кто был так близок, как Мендель. И эти рассказы о наркотиках, о неадекватном поведении украинского президента показывают, какой он негодяй. Например, что он согласился сдать Донбасс в 2022 году. Об этом ей говорил [Давид] Арахамия (председатель партии «Слуга народа». — NEWS.ru). Мы знаем от него, что сделка была парафирована. Но потом приехал Борис Джонсон (экс-премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru), который отменил все это, — резюмировал Олейник.

Ранее Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский дал своей медиакоманде пропагандистское задание, вызвавшее шок. По ее словам, президент Украины поручил создать систему, аналогичную той, что использовал Геббельс.