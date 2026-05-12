Экс-представитель Зеленского озвучила, как он выбрал путь Геббельса

Мендель: Зеленский настаивал на пропаганде такой же, какая была у Геббельса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский поставил перед своей медиакомандой задачу, которая повергла их в шок, заявила бывшая пресс-секретарь политика Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, он потребовал создать систему пропаганды, сравнимую с той, что использовал нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс.

Мендель рассказала, что Зеленский заявил о необходимости достать «тысячу говорящих голов пропаганды Геббельса». Она призналась, что вся команда оторопела от такого посыла и буквально не знала, что ответить.

Многие из нас не предполагали быть ими. Мы поддерживали нашу страну и считали, что он скоро прекратит конфликт, — указала экс-представитель Зеленского.

Позднее, по ее словам, президент получил желаемое — сотни политиков, экспертов и медийных лиц по всему миру начали транслировать его нарративы, сформировав ту самую «тысячу голов». Мендель подчеркнула, что большинство этих людей даже не осознавали, что стали частью огромной пропагандистской машины. Итогом этого стало глубокое разочарование украинцев, которые спустя четыре года перестали верить своему президенту.

В этом же интервью Мендель обратила внимание, что Зеленский стал одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию. По ее словам, публичный образ политика кардинально отличается от реального человека.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
