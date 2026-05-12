День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 00:16

Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине

Мендель назвала Зеленского основным препятствием на пути к миру на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, публичный образ политика кардинально отличается от реального человека.

Она призналась, что хотела бы рассказать миру, каким человеком на самом деле является Зеленский. По ее мнению, он «меняет маски все время». Бывшая пресс-секретарь назвала политика «эмоционально неконтролируемым», отметив, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом.

Он абсолютно, безумно талантливый актер. И в 2022 году это принесло нам огромную поддержку. Но в его актерской игре нет никакой глубины, а все, что он говорит, совершенно оторвано от реальности, — добавила Мендель.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин указал, что отстранение Зеленского от власти в настоящий момент возможно исключительно путем государственного переворота. Он отметил, что никакой внутренний политический кризис на это не способен. По его словам, любой переворот в Киеве возможен лишь при условии, что этого активно захотят в Соединенных Штатах.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США
Ирландский самолет экстренно сел в амстердамском аэропорту
Введенное Путиным перемирие ко Дню Победы закончилось
В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу
«Бедность на минимуме»: в России зафиксировали рост реальных зарплат
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала главное препятствие миру на Украине
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.