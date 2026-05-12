Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, публичный образ политика кардинально отличается от реального человека.

Она призналась, что хотела бы рассказать миру, каким человеком на самом деле является Зеленский. По ее мнению, он «меняет маски все время». Бывшая пресс-секретарь назвала политика «эмоционально неконтролируемым», отметив, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом.

Он абсолютно, безумно талантливый актер. И в 2022 году это принесло нам огромную поддержку. Но в его актерской игре нет никакой глубины, а все, что он говорит, совершенно оторвано от реальности, — добавила Мендель.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин указал, что отстранение Зеленского от власти в настоящий момент возможно исключительно путем государственного переворота. Он отметил, что никакой внутренний политический кризис на это не способен. По его словам, любой переворот в Киеве возможен лишь при условии, что этого активно захотят в Соединенных Штатах.