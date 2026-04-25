Госслужащим в России разрешили не отчитываться за добрачные расходы Путин подписал новый закон о контроле за расходами госслужащих и их семей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает государственных служащих от обязанности декларировать расходы супругов по сделкам, совершенным до вступления в брак. Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно текущим правилам, госслужащие обязаны отражать в декларациях собственные расходы, а также траты жены или мужа и несовершеннолетних детей по каждой сделке за предыдущий год, если их совокупная сумма превышает общий доход семьи за три года. Теперь же новым законом устанавливается, что сведения о сделках, совершенных до поступления гражданина на госслужбу, предоставлять не требуется.

Аналогичное правило распространяется и на сделки, которые были совершены супругом или супругой до заключения брака. Имущество, приобретенное таким образом, не подлежит обращению в доход России, а средства, потраченные на такие покупки, не могут быть взысканы в пользу государства.

Ранее Путин подписал закон, расширяющий список доходов инвалидов и ветеранов, защищенных от взыскания по исполнительным документам. Теперь взыскание не может быть обращено на компенсации за технические средства реабилитации и услуги, приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года, а также на расходы за протезы.