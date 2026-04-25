Путин подписал закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий список доходов инвалидов и ветеранов, защищенных от взыскания по исполнительным документам, соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Теперь взыскание не может быть обращено на компенсации за технические средства реабилитации и услуги, приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года, а также на расходы за протезы (за исключением зубных) и протезно-ортопедические изделия.

Кроме того, под защиту подпадают затраты инвалидов, ветеранов и сопровождающих их лиц на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и протезов, а также на обратную дорогу. Помимо этого, запрещено взыскивать средства, предназначенные для содержания и ветеринарного обслуживания собак-проводников, расходы на проезд инвалида вместе с сопровождающим к месту получения собаки-проводника и обратно, включая транспортировку животного.

Ранее Путин подписал закон, освобождающий государственных служащих от необходимости отчитываться о расходах своих супругов по сделкам, заключенным до регистрации брака. Прежде чиновники должны были указывать в декларациях собственные траты и покупки супругов и несовершеннолетних детей за прошедший год, если их общая сумма превышала совокупный доход семьи за три года.