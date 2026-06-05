Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует отойти от практики двойных стандартов в вопросе оценки атак на ядерные объекты, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. По его словам, агентству нужно занять последовательную и твердую позицию, передает РИА Новости.

Мы настоятельно призываем руководство и директивные органы МАГАТЭ уйти от практики двойных стандартов и занять единую, последовательную и твердую позицию в данном вопросе, — сказал Ульянов.

Глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают зеленый свет для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от МАГАТЭ и его главы Рафаэля Гросси объективной оценки действий Киева в связи с ударом по Запорожской АЭС. По словам дипломата, этот инцидент, устроенный украинскими властями во главе с Владимиром Зеленским, не может быть проигнорирован.