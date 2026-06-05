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05 июня 2026 в 17:54

Овчинский: «Макет Москвы» подготовил программу ко Дню русского языка

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы
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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 6 июня пройдет празднование Дня русского языка, приуроченное ко дню рождения Александра Пушкина, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Посетителей ждет тематическая культурная программа с интерактивными экскурсиями, викторинами и светотехническими шоу.

Сотрудники «Макета Москвы» проведут специальные экскурсии о местах столицы, связанных с жизнью и творчеством поэта. Гости мероприятия узнают, где родился и жил Пушкин, в каком доме впервые прочитали историческую драму «Борис Годунов», где поэт венчался и какие адреса сыграли важную роль в его становлении. Экскурсии состоятся в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

Москва неразрывно связана с именем Александра Сергеевича Пушкина, и такие мероприятия помогают по-новому взглянуть на знакомые городские места через историю и культуру. Формат интерактивных экскурсий делает знакомство с наследием поэта более живым и увлекательным как для взрослых, так и для детей. Благодаря макету посетители смогут увидеть пушкинскую Москву в необычном формате и узнать интересные факты о столице. Мы стремимся, чтобы культурные события в павильоне не только расширяли кругозор гостей, но и вдохновляли их на дальнейшее знакомство с историей города, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Посетители смогут проверить полученные знания во время интерактивной викторины о пушкинской Москве. Гостям предложат ответить на вопросы о жизни и творчестве поэта и о знаковых местах столицы, связанных с ним. Победителям и самым внимательным участникам вручат памятные призы. Викторины состоятся в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40.

Подготовленная программа даст возможности как интересно провести время, так и глубже познакомиться с культурным наследием страны. День русского языка напоминает о важности сохранения литературных традиций и интереса к русской словесности.

Также посетителей ждут тематические представления поэтической направленности, включающие современные мультимедийные технологии и культурное содержание. Такое сочетание поможет сделать знакомство с историей и литературой более ярким и запоминающимся для посетителей всех возрастов. Дополнением праздничной программы станут светотехнические шоу, которые традиционно демонстрируются в павильоне.

Москва постоянно развивается. Только в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.

Ранее Овчинский сообщил, что правительство Москвы заключило соглашение об информационном сотрудничестве с «Цианом» в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Совместная работа коснется развития столичного рынка недвижимости.

Общество
Москва
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