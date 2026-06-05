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05 июня 2026 в 17:26

Ульянов указал на увеличение ударов по ядерным объектам за последние годы

Ульянов: ударов по ядерным объектам стало больше, чем за всю историю МАГАТЭ

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: MFA Russia/Global Look Press
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За последние годы мир пережил больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования Международного агентства по атомной энергии вместе взятые, заявил постоянный представитель России при агентстве Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ. По его словам, агентству следует отойти от практики двойных стандартов в вопросе оценки атак на такие объекты. Текст выступления опубликован в Telegram-канале постпреда.

Только вдумайтесь: за последние годы мы получили больше ударов по ядерным объектам, чем за все годы существования агентства вместе взятые, — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что удары Вооруженных сил Украины по району Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы. По его словам, удары наносятся ежедневно и интенсивно.

Россия
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МАГАТЭ
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