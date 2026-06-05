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05 июня 2026 в 11:29

В Росатоме предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности Европы

Лихачев: удары ВСУ по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности для Европы

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Удары Вооруженных сил Украины по району Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, удары наносятся ежедневно и интенсивно.

Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, — отметил Лихачев.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. На ней располагаются критически важные объекты, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». В атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что электростанция продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку, о которой сообщило Международное агентство по атомной энергии. Она подчеркнула, что нарушений безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Лихачев также отмечал, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают зеленый свет для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.

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