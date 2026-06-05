В Росатоме предупредили о реальной угрозе ядерной безопасности Европы Лихачев: удары ВСУ по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности для Европы

Удары Вооруженных сил Украины по району Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, удары наносятся ежедневно и интенсивно.

Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, — отметил Лихачев.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. На ней располагаются критически важные объекты, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». В атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что электростанция продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку, о которой сообщило Международное агентство по атомной энергии. Она подчеркнула, что нарушений безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Лихачев также отмечал, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают зеленый свет для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.