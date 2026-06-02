02 июня 2026 в 13:33

Житель Пензы решил предать Россию и жестко поплатился

Пензенца осудили на 14 лет за госизмену и пропаганду терроризма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд приговорил 46-летнего пензенца к 14 годам колонии строгого режима за госизмену, оправдание терроризма и его пропаганду, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области. Суд также ограничил его свободу на один год после освобождения.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина через соцсети связался с гражданином другой страны и слил ему данные о промышленных объектах региона. Также на своей странице он выложил ролик с элементами пропаганды терроризма и оправдания действий запрещенной в России террористической группировки.

Ранее прокуратура Крыма сообщила, что в Феодосии задержали мужчину за передачу Киеву данных о перемещении российского военного вертолета. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене, которое уже передано в Верховный суд республики. Следствие установило, что в сентябре 2024 года крымчанин собрал сведения о передвижениях воздушного судна и сделал его фото.

