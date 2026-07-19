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19 июля 2026 в 10:27

Юрист объяснил, высок ли шанс у селлеров получить компенсацию от WB

Юрист Хаминский: позиция Верховного суда может помочь селлерам WB с компенсацией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Признание ударов БПЛА по складам форс-мажором не освобождает автоматически Wildberries от всех обязательств, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, включение в перечень форс-мажорных обстоятельств падение БПЛА, взрывов и обстрелов выглядит неоднозначно.

Попытка ссылаться на форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) в данном случае выглядит неоднозначно. С одной стороны, атака БПЛА — это именно то событие, которое подпадает под это определение. С другой, сам факт форс-мажора не должен автоматически освобождать одну из сторон договора от всех обязательств, особенно если они возникли до наступления таких обстоятельств, — добавил Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что «новые правила игры» оставляют продавцам мало пространства для маневра в судебных спорах с маркетплейсом. Выходом из этой ситуации могло бы стать страхование ответственности или самого товара, добавил юрист.

У Wildberries есть собственный сервис добровольного страхования заказов, который покрывает риски утраты и повреждения при логистике. В момент пожара на складе в Шушарах в 2024 году товары были застрахованы, и продавцы получили компенсации. Теперь покрывать убытки селлеры вынуждены за свой счет, если только они самостоятельно не позаботились о страховке на случай военных рисков, — объяснил Хаминский.

Тем не менее, у продавцов остается шанс получить хотя бы частичную компенсацию, считает Хаминский. Для этого высшие судебные инстанции, включая Верховный и Конституционный суды, должны высказать позицию относительно применения норм ГК РФ о форс-мажоре в отношении товаров, поступивших на склады маркетплейса до даты одностороннего изменения договора (оферты), подытожил эксперт.

Ранее представители компании сообщили, что сведения о нарушениях при эвакуации на складе Wildberries в подмосковной Электростали не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что аварийная автоматика и система контроля доступа сработали в штатном режиме.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел о терактах после атак на склады маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атакам.

БПЛА
Россия
ВСУ
Wildberries
Общество
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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