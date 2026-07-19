Тюменка не может сомкнуть глаз после неудачной операции У жительницы Тюмени произошло осложнение после неудачной операции на глазе

Жительница Тюмени уже год не может закрыть глаз из-за неудачной операции по удалению мешков, сообщает Telegram-канал Ural Mash. На процедуру девушка потратила 90 тыс. рублей.

Рената обратилась в клинику в мае 2025 года, чтобы удалить морщины и мешки под глазами, а также увеличить их разрез. После процедур у девушки образовались синяки и гематомы. Помимо этого, у нее возникли сильные боли и слезы с кровью, а правый глаз сместился вниз.

В клинике осложнения списали на реакцию организма и отказались возвращать деньги. На данный момент девушке трудно сомкнуть веко полностью, а из-за образовавшейся щели у нее развился хронический конъюнктивит.

Обращения к другим врачам не помогли справиться с проблемой. Сейчас пострадавшая намерена обратиться в суд и Следственный комитет. При этом на клинику, где девушке провели операцию, уже поступали похожие жалобы.

Ранее в Татарстане 40-летняя пациентка клиники в Альметьевске столкнулась с тяжелыми осложнениями после липофилинга груди. В результате неудачного вмешательства ей пришлось удалить около 80% тканей молочных желез.