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19 июля 2026 в 18:45

Молодая девушка попала под удар ВСУ в Курской области

Юная жительница Курской области пострадала при ударе ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Рыльске Курской области 19-летняя девушка пострадала в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАКСе. Она получила незначительные травмы, врачи оказали ей помощь и будут наблюдать амбулаторно.

Сегодня дрон противника атаковал город Рыльск. В результате удара пострадала 19-летняя девушка. У нее незначительные травмы. Врачи оказали первую помощь и будут наблюдать ее амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали Курск и Льгов, пострадали не менее трех человек. В Курске повреждены четыре многоквартирных дома, во Льгове — автобус, магазин и остановка. Во Льгове пострадали водитель автобуса, прохожий и гражданин Белоруссии, а в Курске была ранена женщина.

Кроме того, представители Каспийского трубопроводного консорциума сообщили, что в результате атаки БПЛА на морской терминал никто из сотрудников и подрядчиков не пострадал, разлива нефти не было. Погрузку приостановили, но все танкеры остались на плаву.

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Александр Хинштейн
атаки БПЛА
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