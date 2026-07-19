Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область Хинштейн: восемь человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, во Льгове в результате атаки БПЛА на автобус получил множественные осколочные ранения 40-летний гражданин Белоруссии. Также пострадал водитель автобуса и еще один человек, который получил тяжелую травму стопы. Кроме того, ранения получил 55-летний мужчина.

В результате ударов ранены восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины аккубаротравма, — написал он.

Хинштейн уточнил, что на автодороге Рыльск — Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывную травму с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей и множественные ссадины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в Курскую областную больницу, добавил губернатор.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию региона. По данным штаба, удары были зафиксированы по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.