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19 июля 2026 в 12:05

Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область

Хинштейн: восемь человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, во Льгове в результате атаки БПЛА на автобус получил множественные осколочные ранения 40-летний гражданин Белоруссии. Также пострадал водитель автобуса и еще один человек, который получил тяжелую травму стопы. Кроме того, ранения получил 55-летний мужчина.

В результате ударов ранены восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины аккубаротравма, — написал он.

Хинштейн уточнил, что на автодороге Рыльск — Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывную травму с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей и множественные ссадины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в Курскую областную больницу, добавил губернатор.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию региона. По данным штаба, удары были зафиксированы по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

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