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19 июля 2026 в 08:44

Гражданин Белоруссии пострадал при атаке ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Гражданин Белоруссии пострадал в результате атаки украинских беспилотников на город Льгов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на канале в мессенджере МАКС. Также во время атаки на город ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке.

Один из пострадавших — 40-летний гражданин Белоруссии, — говорится в сообщении.

Всего в результате последних атак украинских беспилотников на Курскую область пострадали три человека. Также были повреждены четыре многоквартирных дома. На месте работают оперативные службы, жильцов поврежденных домов эвакуировали.

Ранее операштаб Белгородской области сообщил о пострадавшем мирном жителе в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка дрон сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил осколочное ранение височной области и был доставлен в районную больницу.

До этого сообщалось, что один человек погиб, еще восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки в Херсонской области. Атакам подверглись Голая Пристань, Великие Копани, Виноградово, Каховка и Алешки.

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