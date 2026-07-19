В Нью-Йорке нашли способ устранить запах смога в день финала ЧМ-2026 Мусор перебьет запах лесных пожаров в Нью-Йорке в день финала ЧМ-2026

Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, сообщает РИА Новости. Заключительная игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в пригороде Нью-Йорка.

На улицах Манхэттена постоянно встречаются остатки пищи, валяющиеся на асфальте, разбросанные мешки с отходами и перевернутые мусорные баки. От этого всего исходит зловонный запах, который перебивает запах от лесных пожаров в Канаде.

Ранее стало известно, что сборная Англии победила Францию в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.

До этого букмекеры включили сборную России по футболу в список претендентов на победу в чемпионате мира 2030 года, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, оценив ее шансы коэффициентом 100,00 (вероятность — около 1%). При этом национальная команда не проводит официальные матчи с осени 2021 года и отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 28 февраля 2022 года.