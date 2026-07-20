Жительница Константиновки рассказала, как потеряла мужа из-за мины ВСУ

Жительница Константиновки призналась в беседе с RT, что ей пришлось оставить смертельно раненного мужа из-за мины ВСУ. Женщина эвакуировалась вместе с другими гражданскими.

[Мы] не могли ничего сделать: если бы остались с мужем, то мы бы погибли все. Он сказал: «Идите», — и мы пошли дальше, — вспомнила местная жительница.

По ее словам, муж серьезно пострадал после взрыва украинской мины. Она отметила, что ее саму спасли куртка и сумка.

Ранее командир разведывательной роты 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Шора сообщил, что жители Константиновки и Алексеево-Дружковки получают провизию и медикаменты с помощью российских БПЛА. По его словам, люди пишут просьбы на фанерных листах. Операторы дронов замечают такие сообщения и направляют FPV-беспилотники с грузами к указанным точкам.