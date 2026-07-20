Работники МЧС попали под удар ВСУ при тушении пожара В Каховке сотрудники МЧС попали под удар украинского дрона при тушении пожара

Сотрудники МЧС России попали под атаку украинского беспилотника во время тушения пожара в многоквартирном доме в Каховке Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук в МАКСе. Инцидент произошел по улице Первомайской.

По улице Первомайской произошло возгорание 3-комнатной квартиры на 9-м этаже в результате множественных атак БПЛА. Личный состав МЧС попал под атаку, в трех метрах от них произошел взрыв дрона. Из-за возгорания полностью уничтожена одна квартира и повреждены четыре, — написал он.

Филипчук добавил, что спасатели эвакуировали маломобильную женщину, находившуюся в соседней квартире. Также российские военные группировки «Днепр» изъяли неразорвавшийся украинский дрон на территории местной больницы.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Владимир Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского дрона. В момент нападения он вместе со своей командой на трассе Р-280 «Новороссия» вел работу над документальным проектом.