В Норвегии установили мемориал в память о жертвах терактов 2011 года

В Норвегии установили мемориал в память о жертвах терактов 2011 года В Осло открыли мемориал 77 жертвам терактов Брейвика

В Осло открылся постоянный мемориал в память о жертвах терактов, совершенных норвежским ультраправым террористом Андерсом Брейвиком в 2011 году, сообщает агентство Франс Пресс. На церемонии открытия присутствовали кронпринц Норвегии Хокон, представители правительства, пострадавшие в результате атак и родственники погибших.

В воскресенье Норвегия открыла мемориал 77 жертвам двойного нападения, совершенного почти 15 лет назад неонацистским экстремистом, — отмечается в публикации.

Мемориал под названием «Поддержка» создал норвежский художник Матиас Фальдбаккен. Монумент представляет собой каменную мозаику в стальном каркасе с изображением птицы и ее отражения в воде. На основании памятника выгравированы имена и возраст 77 погибших.

Мемориал установили в правительственном квартале Осло, недалеко от места, где произошла первая из двух атак. В 2011 году Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале и нападение на молодежный лагерь на острове Утойя.

Ранее сообщалось, что Брейвик официально сменил имя. Теперь в Национальном реестре он зарегистрирован как Ян Йохансен. При этом отмечается, что имя Ян Йохансен является одним из самых распространенных в Норвегии — его также носят около 600 человек.