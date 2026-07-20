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20 июля 2026 в 15:41

В Норвегии установили мемориал в память о жертвах терактов 2011 года

В Осло открыли мемориал 77 жертвам терактов Брейвика

Фото: Zhang Yuliang/XinHua/Global Look Press
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В Осло открылся постоянный мемориал в память о жертвах терактов, совершенных норвежским ультраправым террористом Андерсом Брейвиком в 2011 году, сообщает агентство Франс Пресс. На церемонии открытия присутствовали кронпринц Норвегии Хокон, представители правительства, пострадавшие в результате атак и родственники погибших.

В воскресенье Норвегия открыла мемориал 77 жертвам двойного нападения, совершенного почти 15 лет назад неонацистским экстремистом, — отмечается в публикации.

Мемориал под названием «Поддержка» создал норвежский художник Матиас Фальдбаккен. Монумент представляет собой каменную мозаику в стальном каркасе с изображением птицы и ее отражения в воде. На основании памятника выгравированы имена и возраст 77 погибших.

Мемориал установили в правительственном квартале Осло, недалеко от места, где произошла первая из двух атак. В 2011 году Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале и нападение на молодежный лагерь на острове Утойя.

Ранее сообщалось, что Брейвик официально сменил имя. Теперь в Национальном реестре он зарегистрирован как Ян Йохансен. При этом отмечается, что имя Ян Йохансен является одним из самых распространенных в Норвегии — его также носят около 600 человек.

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Андерс Брейвик
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