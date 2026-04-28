Погубивший 77 человек убийца Брейвик сменил имя Убивший 77 человек Брейвик сменил имя на Яна Йохансена

Убивший в Утойи 77 человек Андерс Брейвик сменил имя и теперь официально зарегистрирован как Ян Йохансен, сообщает норвежская газета Aftenposten. Решение внесено в Национальный реестр. Отмечается, что помимо Брейвика имя Яна Йохансена носит еще 600 человек — оно одно из самых популярных в стране.

Андерс Брейвик совершил одно из самых трагических нападений в Европе, убив 77 человек. 22 июля 2011 года он взорвал бомбу в Осло, а затем открыл огонь по участникам молодежного лагеря на острове Утойя. В августе 2012 года он был приговорен к 21 году тюремного заключения.

Ранее один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода признался, что ему нравилось смотреть видео с казнями и сценами расправ над безоружными людьми. По информации участника процесса, Рачабализода добивал посетителей концертного зала во время атаки.

Ранее представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что Германия поддерживает руководителя организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Ахмеда Закаева. В ответ она сравнила главу ЧРИ с ближайшим сподвижником Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом.