Погубивший 77 человек убийца Брейвик сменил имя

Фото: Alexander Widding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Убивший в Утойи 77 человек Андерс Брейвик сменил имя и теперь официально зарегистрирован как Ян Йохансен, сообщает норвежская газета Aftenposten. Решение внесено в Национальный реестр. Отмечается, что помимо Брейвика имя Яна Йохансена носит еще 600 человек — оно одно из самых популярных в стране.

Андерс Брейвик совершил одно из самых трагических нападений в Европе, убив 77 человек. 22 июля 2011 года он взорвал бомбу в Осло, а затем открыл огонь по участникам молодежного лагеря на острове Утойя. В августе 2012 года он был приговорен к 21 году тюремного заключения.

Ранее один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода признался, что ему нравилось смотреть видео с казнями и сценами расправ над безоружными людьми. По информации участника процесса, Рачабализода добивал посетителей концертного зала во время атаки.

Ранее представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что Германия поддерживает руководителя организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Ахмеда Закаева. В ответ она сравнила главу ЧРИ с ближайшим сподвижником Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском хостеле обнаружили 15 нелегальных мигрантов
ФСБ рассказала подробности о возвращенной в Россию жене военного
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине
«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ
ФСБ раскрыла уловки молдавских шпионов при разоблачении
Жители Туапсе остались без воды после атаки БПЛА
Стало известно о строительстве масштабной стены от Киева до Сум
Военкор Коц сообщил об охвате Константиновки с трех сторон
Врач напомнил об одном эффективном способе борьбы с тревогой
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

