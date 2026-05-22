Как попасть в бизнес-класс самолета бесплатно: хитрости от знающих людей

Не все хорошо переносят авиаперелеты, особенно на длительных рейсах. Часто онемевшие ноги или скандальный сосед на борту могут сильно испортить впечатление от отпуска. Можно ли с комфортом долететь в экономклассе, где лучшие места в самолете и как бесплатно пересесть в бизнес-класс — в материале NEWS.ru.

Как комфортно долететь экономклассом

Максимальный комфорт телу при перелете в экономклассе обеспечивают места у аварийных выходов и на первых рядах за перегородками из-за увеличенного пространства для ног, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. При этом, по ее словам, в целом уровень удобства выше в носовой части борта.

«Носовая часть самолета всегда выгоднее хвоста: здесь не так слышно двигатели, быстрее разносят еду, а при попадании в зоны турбулентности трясет значительно меньше», — пояснила эксперт.

В свою очередь тревел-блогер и журналист Дмитрий Кучкин заявил NEWS.ru, что ему больше нравится летать на задних рядах самолета. По словам эксперта, в данном случае все зависит от индивидуальных предпочтений пассажиров. К примеру, на месте у окна, как правило, никто не беспокоит и можно поспать в полете.

Некоторые авиакомпании предоставляют пассажирам с маленькими детьми люльки для перевозки младенцев, напомнил Кучкин. Для того чтобы закрепить люльку, необходимо место повышенной комфортности (места для пассажиров с детьми).

«Мы летели с ребенком, нам, во-первых, абсолютно бесплатно дали места повышенной комфортности, где можно растянуть ноги. Но для этого надо приходить на регистрацию - онлайн не регистрироваться. После взлета приходит стюардесса, крепит люльку, ты кладешь туда ребенка, и он в этой люльке спокойно спит, а не сидит на руках», — добавил журналист.

Он отметил, что доплата за младенца на его рейсе составила порядка 2–3 тысяч рублей.

Журналист-путешественник, тревел-блогер, телеведущая Юлия Мирей в беседе с NEWS.ru отметила, что вытянуть ноги позволяют также места у прохода, однако здесь пассажира регулярно будут беспокоить курсирующие туда-сюда тележки. Кроме того, возможность разложить ноги позволяют места в больших самолетах, указала она. Для дополнительного комфорта Мирей посоветовала брать на борт надувную подушку для сна.

Как недорого попасть в бизнес-класс самолета

Опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись во мнении, что самый простой способ бюджетно полететь бизнес-классом — оплатить полет бонусными милями, которые есть у многих авиакомпаний. Наталья Ансталь отметила, что также авиакомпании проводят аукционы.

«Купить билет в бизнес-класс по низкой цене вполне возможно. Это можно сделать через официальные аукционы авиакомпаний, которые проводятся за несколько дней до вылета — если останутся места в бизнесе, ваша ставка сыграет, также есть платный апгрейд в день вылета на стойке регистрации», — рассказала турэксперт.

Что касается бесплатного повышения класса, то оно происходит исключительно по инициативе перевозчика в ситуациях овербукинга, когда билетов в экономкласс продано больше, чем мест в салоне, добавила Ансталь. По ее словам, максимальный шанс имеют пассажиры, которые летят одни, с высоким статусом в программе лояльности, а также опрятно одетые путешественники, готовые помочь авиакомпании и полететь другим рейсом в случае задержки.

Некоторые туристы специально приходят на стойку регистрации последними, чтобы в ситуации овербукинга их посадили в бизнес-класс. В такой ситуации есть риск вообще не улететь, если мест в самолете не окажется, предупредил Кучкин. Впрочем, некоторые все же так делают, чтобы получить лучшее место в «экономе».

«Я летел не так давно с женщиной, которая в принципе регистрируется среди последних пассажиров из расчета на то, что посадят на хорошие передние места повышенной комфортности», — поделился блогер.

Когда могут пересадить из экономкласса в «бизнес»

В спорных ситуациях экипаж может принять меры. Например, когда пассажир с избыточным весом занимает больше одного места или когда рядом находится дебошир. Однако, как рассказали путешественники, это не всегда заканчивается пересадкой — особенно в бизнес-класс.

По словам Юлии Мирей, некоторые компании обязывают полных пассажиров покупать два места в самолете. Но на рейсах, где это правило не действует, экипаж не сможет помочь и не пересадит в бизнес-класс из-за тучного соседа.

Если пассажир начнет скандалить из-за некомфортных условий полета, это может плохо для него закончиться, предупредила Мирей.

«Есть люди, которым нравится скандалить. Они поскандалили — настроение улучшили, да еще и пересадили их. Но если ты нормальный неконфликтный человек и просто хочешь расслабиться, не будешь же полчаса орать на весь самолет. И не факт, что после этого пересадят. А то и вовсе встретят в аэропорту с полицией как дебошира», — отметила собеседница NEWS.ru.

