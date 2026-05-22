22 мая 2026 в 02:50

Филипп Киркоров заступился за сыгравшего Гамлета Юру Борисова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров поддержал актера Юру Борисова, который сыграл Гамлета в МХТ имени Чехова. При общении с журналистами после церемонии вручения XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ поп-король отметил, что не поддерживает осуждающие комментарии некоторых своих коллег, передает корреспондент NEWS.ru.

Отдельное внимание Киркоров уделил актеру Дмитрию Певцову, который написал негативный отзыв о спектакле. Сам певец постановку не видел, но ознакомился с гневными сообщениями в Сети.

Я, честно говоря, хочу присоединиться к речи Константина Аркадьевича Райкина, который очень правильно сказал, что если что-то кому-то не нравится в постановке или в творчестве коллег, то не обязательно выносить свое мнение и агрессивное «фу» на всеобщее обозрение, — заметил Киркоров.

По его словам, если критиков что-то не устраивает, то можно позвонить, написать, встретиться или даже «набить морду» предмету раздражения. Но публичные разносы устраивать не стоит.

Видел безобразное обращение Певцова в отношении спектакля. Сам я спектакль не видел. Но Юра Борисов сегодня звезда номер один. Потрясающий актер, артист харизматичный, сыгравший роль в одиозном сегодня спектакле «Гамлет» на сцене МХТ. Может, зависть к Юре Борисову сыграла у Певцова, как у сбитого летчика, — высказался Киркоров.

Он добавил, что сам не раз сталкивался с осуждением со стороны музыкального критика. По его мнению, эти комментарии не всегда строятся на объективных аргументах.

Ранее Киркоров заявил, что имеет отношение к победе Болгарии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026», где трофей забрала DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) с песней Bangarang. Он напомнил, что стоял у истоков основания команды Dream Team, приведшей певицу к триумфу.

