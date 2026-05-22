Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 00:40

Силы ПВО ликвидировали летевшие на Москву дроны

Собянин: российские средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Дополнительные данные будут озвучены позже.

В связи с угрозой Росавиацией в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Оба авиаузла принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях.

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Макеевку один человек погиб и еще восемь получили ранения. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своих социальных сетях отметил, что инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 101 украинский беспилотник. В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации уточнили, что системы ПВО поразили цели в период с 15:00 до 20:00 мск.

Москва
ПВО
БПЛА
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, личная жизнь, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков
Загадка прокрастинации: что скрыто за привычкой откладывать дела на потом
«Видел каждую крысу»: друг Жириновского о Пугачевой, пророчествах, Украине
Киркоров пояснил степень своего участия в победе DARA на Евровидении
Боец ВС РФ накрыл собой гранату ради спасения товарищей
Россиянка купила дворец 1751 года постройки в Белоруссии за 2 тыс. рублей
Зеленый курс вместо русского газа: Европа нацелилась на войну с Россией
ФНС озвучила, когда россиянам могут ограничить распоряжение имуществом
Биография, роман с Гуменником, завершение карьеры: как живет Туктамышева
Силы ПВО ликвидировали летевшие на Москву дроны
Украина получила внезапный удар после поездки Путина в КНР
Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар
США направят 5 тыс. солдат в одну из европейских стран
Путин поздравил победителя Кубка Гагарина
В ЕС объяснили Зеленскому, зачем ему расследование дела Ермака
Ученых удивило, кто находится в зоне Чернобыльской АЭС
Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали хозяевами Кубка Гагарина
Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека
«Видел насквозь»: друг Жириновского объяснил его нелюбовь к Пугачевой
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.