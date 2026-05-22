Силы ПВО ликвидировали летевшие на Москву дроны Собянин: российские средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Дополнительные данные будут озвучены позже.

В связи с угрозой Росавиацией в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Оба авиаузла принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов в авиакомпаниях.

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на Макеевку один человек погиб и еще восемь получили ранения. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своих социальных сетях отметил, что инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 101 украинский беспилотник. В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации уточнили, что системы ПВО поразили цели в период с 15:00 до 20:00 мск.