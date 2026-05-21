Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 мая: инфографика

В ночь на 21 мая Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В период с 20:00 мск 20 мая до 07:00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря, — сообщило ведомство.