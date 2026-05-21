21 мая 2026 в 08:44

Мужчина поссорился с соседями и сжег их машины

МВД: мужчина сжег два авто после ссоры с соседями по СНТ в Подмосковье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Павловопосадском городском округе Московской области в СНТ возле деревни Бразуново в результате поджога сгорели два автомобиля, за это задержан 50-летний местный житель, сообщили в ГУ МВД по Московской области во «ВКонтакте». Накануне происшествия мужчина поссорился с соседями.

Конфликт произошел из-за бытовых разногласий. Уже на следующее утро он пришел к участку людей, которых считал обидчиками. С собой он принес бутылку с горючей жидкостью. После этого мужчина поджег два автомобиля. Один из них принадлежал владельцу участка.

Второй автомобиль был собственностью компании, где работает его жена. Общий ущерб превысил 4 млн рублей. Сотрудники полиции установили личность поджигателя и задержали его. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что за поджог квартиры перед судом предстанет житель Кемеровской области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил жене после ссоры и потребовал вернуться домой. После отказа он поджег мебель, полы и стены в квартире.

До этого в Балахте Красноярского края мужчина получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку заживо сжечь бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь. Преступление он совершил из-за личной неприязни после разрыва отношений.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

