Красноярского мстителя-пиромана наказали за поджог дома возлюбленной Жителя Красноярского края осудили на девять лет за поджог дома возлюбленной

Житель красноярской Балахты получил девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за попытку заживо сжечь свою бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Мужчина совершил преступление из-за личной неприязни после расторжения романтических отношений.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

По материалам следственных органов, 1 февраля 2025 года подсудимый в процессе переписки вступил в конфликт с бывшей возлюбленной. Ночью он прибыл к дому женщины, облил бензином входную дверь и окно спальни, поджег топливо и скрылся. Тем не менее, бывшая возлюбленная злоумышленника и ее дочь смогли выбраться через другое окно.

