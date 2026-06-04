Поиски Усольцевых: последние новости 4 июня, тайна получила продолжение

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге осенью, до сих пор не удалось найти. Какие известны последние новости об их исчезновении сегодня, 4 июня 2026 года, как продвигаются поиски?

Как пропали Усольцевы

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — с собакой отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.

Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь. Начались поиски, которые продолжались до 12 октября, после чего мероприятия остановили из-за сложных погодных условий.

Во время следственных мероприятий специалисты осмотрели семейную машину, где не оказалось туристического снаряжения. Там же обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, удалось установить, что семья легко оделась для похода. По дороге в гору Усольцевых видели двое туристов.

Когда возобновили поиски Усольцевых

Тайна исчезновения Усольцевых получила продолжение — поиски возобновили в мае. По словам экспертов, период после схода снега и до появления высокой травы наиболее благоприятен для обнаружения следов. В первые дни мероприятий региональное профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» обследовало 11 км подъездных путей к туристическим тропам и прочесало 12 кв. км леса в районе горы Мальвинка.

Затем последовали новые заявки правоохранителей, выступившие основанием для продолжения поисков. В конце мая спасатели в условиях сложного рельефа густой тайги на квадроциклах и пешком обследовали 28 кв. км труднодоступной горно-таежной местности.

Тайга Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

«Несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших обнаружить не удалось», — говорится в сообщении КГКУ «Спасатель».

Также сообщалось, что к поискам подключаются психологи красноярского отделения Российского Красного Креста. Они будут оказывать помощь волонтерам на местах.

«Наши ребята поедут в Кутурчинское Белогорье на возобновление поисков. У них будут те же задачи, что и при первых поисках: обеспечить комфорт, логистику. Также туда отправятся наши психологи. В прошлый раз работали два психолога, сейчас они тоже поедут, и с ними будут ребята команды реагирования», — сообщили в организации.

Какие последние новости о поиске Усольцевых известны 4 июня

Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, сообщили в региональном управлении СКР. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт».

«Будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника», — добавили правоохранители.

Всего в операции планируется задействовать около 80 человек. Криминалисты уже определили районы поиска по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. Зону поиска семьи Усольцевых закроют для посторонних.

Кроме того, в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии озвучили приоритетную версию случившегося с семьей Усольцевых.

«Основная версия — несчастный случай», — считают следователи.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев высказал предположение, что в основе истории с таинственным исчезновением Усольцевых может лежать несчастный случай, связанный с резкой сменой погоды.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Мы рассматриваем эту версию, но, пока мы не закончили мероприятия, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть все что угодно», — сказал Сергеев.

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