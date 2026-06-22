В поисках пропавшего в Приморье вертолета задействовали местных жителей Очевидцев попросили помочь обнаружить пропавший в Приморье вертолет

Жителей Тернейского муниципального округа Приморья попросили помочь в поисках пропавшего вертолета Robinson R44, сообщил глава муниципалитета Денис Максимов. По его словам, которые приводит ТАСС, очевидцы могут поделиться информацией. По предварительным данным, вертолет мог пропасть на отрезке пути от поселка Светлая до Единки, уточнил глава муниципалитета.

Задействовано в том числе и местное население, занимается этим по возможности. <…> Если кто-то где-то видел, слышал — определить хотя бы более-менее точный квадрат поисков, — отметил он.

Ранее стало известно, что экипаж Robinson выходил на связь за час до пропажи. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России рассказали, что вертолет подавал сигнал в 11:00 (04:00 мск).

Также стало известно, что на борту пропавшего в Приморском крае вертолета находились женщина и мужчина. Воздушным судном управляла Екатерина В. — опытный пилот, чей общий профессиональный стаж превышал 15 лет. Вместе с ней в кабине находился летчик-наблюдатель Николай Х.