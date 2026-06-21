Стало известно, когда экипаж пропавшего Robinson выходил на связь СКР: экипаж вертолета Robinson выходил на связь за час до пропажи в Приморье

Экипаж вертолета Robinson выходил на связь за час до пропажи, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России. Воздушное судно пропало в Тернейском районе Приморского края в воскресенье, 21 июня.

В 11:00 (04:00 мск) выходил на связь, потом — нет, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на борту Robinson были два человека — пилот и летчик-наблюдатель. Поиски воздушного судна продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет разбился в районе города Свирска. Предварительно, члены экипажа успели катапультироваться. Очевидцы сообщили о спускавшихся на парашютах членах экипажа.

До этого в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившихся на борту, погибли. Судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание.