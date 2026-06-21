Вертолет пропал в российском регионе Вертолет с пилотом и летчиком-наблюдателем на борту пропал в Приморье

Вертолет пропал в Тернейском районе Приморья, на борту были два человека — пилот и летчик-наблюдатель, передает Восточное МСУТ СК России. По словам источника, которые приводит РИА Новости, в настоящее время идут поиски. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня вертолет Robinson вылетел с площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия, — отметил он.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Карачаево-Черкесии. По его информации, инцидент произошел в районе курорта Архыз. Авторы канала пишут, что вертолет принадлежит компании «Солярис». По предварительным сведениям, на борту воздушного судна в момент посадки был только пилот. Его состояние уточняется, информации о других пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что бомбардировщик ВВС США B-52 разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. Авария произошла в пустыне Мохаве, примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.