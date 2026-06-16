Вертолет совершил жесткую посадку на российском курорте

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Карачаево-Черкессии, пишет Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел в районе курорта Архыз.

Авторы канала пишут, что вертолет принадлежит компании «Солярис». По предварительным сведениям, на борту воздушного судна в момент посадки был только пилот. Его состояние уточняется, информации о других пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолет разбился в районе города Свирска. Предварительно, члены экипажа успели катапультироваться. Очевидцы сообщили о спускавшихся на парашютах членах экипажа.

До этого американский певец Оливер Три погиб при столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал сыграть концерт в Европе.