Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 14:41

Установлены все члены экипажа исчезнувшего в Приморье вертолета

Baza: в исчезнувшем в Приморье вертолете Robinson находились мужчина и женщина

Фото: Alexander Legky/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На борту пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson находились женщина и мужчина, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, воздушным судном управляла Екатерина В. — опытная пилот, чей общий профессиональный стаж превышает 15 лет.

Уточняется, что вместе с ней в кабине находился летчик-наблюдатель Николай Х., а сам экипаж выполнял штатную задачу по патрулированию территории на предмет обнаружения задымлений и лесных возгораний. Канал отметил, что во время полета авиаторы строго придерживались маршрута и не подавали никаких сигналов о возникновении экстренных проблем или неисправностей на борту.

Ранее сообщалось, что вертолет пропал в Тернейском районе Приморья, на борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Поиски воздушного судна продолжаются, возбуждено уголовное дело.

До этого спасатели МЧС России были вынуждены эвакуировать застрявших туристов с горы Эльбрус с высоты 5,1 тыс. метров. Они не смогли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели высокогорного поисково-спасательного отряда и спецтехника.

Регионы
Приморье
пропавшие
вертолеты
Приморский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали автобус в Запорожской области
СК возбудил уголовное дело после гибели людей на Керченском полуострове
Осколки беспилотника повредили рейсовый автобус
Подросток утонул в Каспийском море
Мужчина получил контузию при атаке ВСУ на частный дом
Эксперт допустил причастность западных спецслужб к пропаже Усольцевых
Обвиняемому в убийстве соседки из-за котенка Бармалея могут скостить срок
«Превратили нас в мишени»: на лидеров ЕС обрушились из-за России
На похоронах самого дорогого художника в мире присутствовало два человека
Лантратова раскрыла детали после атаки украинских БПЛА на Крым
Пять детей попали в больницу после ДТП в Ингушетии
Акула устроила «воздушное шоу» во Владивостоке
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Россиянин открыл огонь по прохожим из дробовика
«Нас лишили возможности»: главный тренер сборной Ирана пожаловался на ФИФА
В России предложили ввести жесткий лимит на бумажную работу для врачей
«Заниматься воспитанием»: сенатор о нападении юноши на ТЦ в Краснодаре
Переговоры США и Ирана начались в Швейцарии
Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 11: кто ушел 21 июня, конфликты
«Унижения и буллинг»: министр иностранных дел Украины обиделся на поляков
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.