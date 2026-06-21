Установлены все члены экипажа исчезнувшего в Приморье вертолета Baza: в исчезнувшем в Приморье вертолете Robinson находились мужчина и женщина

На борту пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson находились женщина и мужчина, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, воздушным судном управляла Екатерина В. — опытная пилот, чей общий профессиональный стаж превышает 15 лет.

Уточняется, что вместе с ней в кабине находился летчик-наблюдатель Николай Х., а сам экипаж выполнял штатную задачу по патрулированию территории на предмет обнаружения задымлений и лесных возгораний. Канал отметил, что во время полета авиаторы строго придерживались маршрута и не подавали никаких сигналов о возникновении экстренных проблем или неисправностей на борту.

Ранее сообщалось, что вертолет пропал в Тернейском районе Приморья, на борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Поиски воздушного судна продолжаются, возбуждено уголовное дело.

До этого спасатели МЧС России были вынуждены эвакуировать застрявших туристов с горы Эльбрус с высоты 5,1 тыс. метров. Они не смогли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели высокогорного поисково-спасательного отряда и спецтехника.