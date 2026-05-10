10 мая 2026 в 23:47

Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса

Фото: wikimedia.org/LxAndrew/CC BY-SA 4.0
Спасатели МЧС РФ начали эвакуацию застрявших туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в ведомстве. Информация о туристах поступила вечером 9 мая.

Вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5,1 тыс. м и не могут самостоятельно спуститься, — сказали в ведомстве.

На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвуют 10 человек и три единицы техники.

Ранее лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Снежная масса сошла на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык.

До этого сообщалось, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу. По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло.

