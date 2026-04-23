Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 14:53

Новые подробности появились в деле о гибели туристов на горе Мунку-Сардык

Двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами, еще один — инструктором-проводником, сообщили в Тункинском районном суде Бурятии. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор.

Гражданка К. органами следствия, как работник общества с ограниченной ответственностью по оказанию туристских услуг, обвиняется <…>, вследствие чего <…> наступила смерть двух туристов и инструктора-проводника, — говорится в сообщении суда.

В отношении руководителя компании суд уже избрал меру пресечения — она будет находиться под стражей на весь срок предварительного следствия. Вопрос о мере пресечения для двух других обвиняемых пока решается. Всем троим инкриминируется чт. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке «подушка» у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Остальные участники группы, которые отправились за помощью, уже около суток ждут спасателей в горах. В составе красноярской группы было 15 человек.

Регионы
Бурятия
суды
туристы
смерти
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.