Спасатель назвал вероятную ошибку погибших в Бурятии альпинистов

Погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло, заявил NEWS.ru спасатель международного класса Егор Дульнев. По его словам, при восхождении скалолазы рискуют переохладиться в любое время года, будь то лето или зима.

Существует как летний, так и зимний сезон альпинизма, и ограничений по восхождению в зависимости от него нет. Однако скалолазов предупреждают о природных обстоятельствах, которые могут их ожидать. Совершающий восхождение может переохладиться в любое время года. В данном случае, видимо, у погибших в Бурятии альпинистов не было подходящей одежды. Но при большом количестве людей замерзнуть достаточно сложно. Проще уйти оттуда, если они понимают, что что-то идет не так, как это сделала часть группы, которая спустилась, чтобы уведомить о погибших, — прокомментировал Дульнев.

Он отметил, что оставшиеся в живых туристы направились обратно, чтобы транспортировать тела погибших до места, куда сможет подъехать спасательная техника. По словам эксперта, это стандартная процедура: если в группе происходит несчастный случай, участники пытаются помочь доставить пострадавшего в зону эвакуации, даже если он погиб.

Ранее появилась информация, что трое туристов в Бурятии погибли на «подушке» Мунку-Сардыка — открытой площадке перед крутым скально-ледовым склоном, где они, предположительно, не смогли укрыться от ветра и замерзли насмерть. Остальные участники группы отправились за помощью и уже почти сутки ждут спасателей на горе.