В деле о гибели туристов на горе Мунку-Сардык появились новые подробности

Троих обвиняемых в гибели туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии арестовали

Троих обвиняемых в гибели туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии заключили под стражу, сообщили в республиканской прокуратуре. По данным ведомства, организаторов восхождения отправили в СИЗО на два месяца.

Сегодня прокуратурой Тункинского района поддержаны ходатайства следователя об избрании трем гражданам, организовавшим восхождение туристов на вершину Мунку-Сардык, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Суд ходатайства удовлетворил. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке «подушка» у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Всего в составе красноярской группы было 15 человек.

Также выяснилось, что причиной несчастного случая мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. Он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, это касается как лета, так и зимы.