Раскрыта причина гибели туристов в Бурятии

Причиной гибели группы туристов в горах Бурятии мог стать обрыв связки при спуске, сообщает Telegram-канал Baza. Ситуация также осложнилась резким ухудшением погодных условий.

По предварительной информации, при спуске произошел обрыв связки, в результате чего три человека получили травмы. В дальнейшем из-за ухудшения погодных условий они погибли от переохлаждения.

Часть группы спустилась вниз для передачи информации о случившемся и вызова спасателей, после чего вернулась в лагерь. Спасательные службы направлены к месту происшествия, время прибытия оценивается примерно в шесть часов.

Ранее сообщалось, что трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке «подушка» у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Остальные участники группы, которые отправились за помощью, уже около суток ждут спасателей в горах. В составе красноярской группы было 15 человек.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. Он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, это касается как лета, так и зимы.