30 апреля 2026 в 16:22

Новак раскрыл объем инвестиций в Кавказ

Новак: в 2025 году в регионы Кавказа вложили 627 млрд рублей

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2025 году в регионы Северо-Кавказского федерального округа было вложено 627 млрд рублей инвестиций, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, большая часть из вложений была из внебюджетных источников, сообщает ТАСС.

Общий объем вложенных инвестиций, накопленных итогом по состоянию на 1 апреля, составляет 627 млрд рублей. Большая часть из них, почти 500 млрд рублей, это внебюджетные источники, — сказал Новак.

Ранее Новак сообщили, что размер ущерба, причиненного нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, а также сроки восстановления предприятия еще предстоит оценить. По его словам, специалисты приступят к этой работе после завершения мероприятий по тушению пожара.

Новак также подчеркнул, что Минэнерго и ФАС следует завершить работу над соглашениями по поставкам топлива на рынок России в ближайшие дни. По его словам, в этих договоренностях участвуют и нефтяные компании. Уже принимаются определенные решения, направленные на стабилизацию оптовых цен на бирже.

Власть
Новак
бюджет
Кавказ
