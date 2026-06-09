Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы

Российские власти не вводят тотальный запрет на оборот вейпов и никотиновых жидкостей, поскольку это обнулит десятки миллиардов рублей налоговых поступлений и спровоцирует взрывной рост контрабанды, заявила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. По ее словам, запрет ударит и по бюджету, и по безопасности рынка — легальные акцизы исчезнут, а их место займет неконтролируемый поток контрафакта.

Полный запрет на продажу вейпов не вводят по нескольким причинам. Бюджет понесет фискальные потери. Легальный рынок вейпов и жидкостей приносит бюджету десятки миллиардов рублей ежегодно через систему акцизов и НДС, а полный запрет означает мгновенное обнуление этих поступлений, — сказала Ильяшенко.

Эксперт подчеркнула, что вслед за исчезновением легальной розницы ее место практически сразу занимает нелегальная продукция.

Вейпы и жидкости могут начать массово завозить контрабандой из стран ЕАЭС, проконтролировать это будет сложно, и государство получит неконтролируемый рынок с некачественной продукцией, — сказала Ильяшенко.

Кроме того, она напомнила, что внедрение обязательной маркировки для никотинсодержащей продукции обошлось в огромные суммы как государственному оператору ЦРПТ, так и бизнесу. Полный запрет, по мнению эксперта, поставит крест на этой многомиллиардной инфраструктуре и вызовет волну исков от легальных участников рынка, уже вложившихся в интеграцию.

Ранее эндокринолог Игорь Панькин заявил, что курение электронных сигарет может привести к набору лишнего веса. Он пояснил, что никотин в вейпах может ускорять метаболизм в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — вызывать гормональные сбои, влияющие на аппетит, уровень инсулина и кортизола.