Новак сообщил о сроках оценки ущерба НПЗ в Туапсе

Размер ущерба, причиненного нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, а также сроки восстановления предприятия еще предстоит оценить, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые передает ТАСС, специалисты приступят к этой работе после завершения мероприятий по тушению завода.

Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления, — сказал Новак.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. Соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.