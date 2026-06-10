Девочка из «ВКонтакте»: педофил с фейка заманивал подростков в метро

Взрослый мужчина несколько лет скрывался за личностью 14-летней девочки. Его жертвами в Сети становились несовершеннолетние мальчики, пока в московской подземке он не решил пристать к реальному ребенку в вагоне. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Домогательства на «Водном стадионе»

Растлителя поймали в понедельник, 8 июня, в вагоне поезда на станции метро «Водный стадион». Мужчина прямо в общественном транспорте начал приставать к первокласснику.

В настоящее время полиция и следственные органы ведут работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Следователи проверяют задержанного на причастность к другим, пока еще не известным эпизодам противоправной деятельности.

Девочка-подросток из «ВКонтакте»

Свою цифровую изнанку мужчина раскрыл в ходе допроса. Как рассказывает Telegram-канал «112», задержанный признался в создании фейковых аккаунтов. На протяжении нескольких лет он регистрировал поддельные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», Telegram и на различных сервисах знакомств.

Легенда была такой: он выдавал себя за 14-летнюю девочку. Под этой маской он втирался в доверие к несовершеннолетним мальчикам, выпрашивал у них фотографии и назначал личные встречи в метрополитене и других городских пространствах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охотник на детской площадке

Кроме того, по данным канала, своих жертв мужчина находил и в реальном мире. На протяжении многих лет он целенаправленно посещал детские площадки. Там он незаметно наблюдал за детьми.

Какие именно статьи будут вменять мужчине, не уточняется. Кроме состава, связанного с развратными действиями, ему могут инкриминировать распространение детской порнографии, в случае если он распространял полученные от подростков интимные кадры.

Друг из чат-рулетки

Ранее СМИ писали о похожем деле из Краснодарского края, где растлителю уже вынесли приговор. 41-летний местный житель познакомился с девятилетним мальчиком в чат-рулетке, где обсуждал с ним компьютерные игры.

Узнав место проживания мальчика, подсудимый решил перенести общение в реальность и несколько раз встречался с ним лично. Во время этих встреч он совершал в отношении ребенка преступления сексуального характера, фиксируя происходящее на видеокамеру.

Позже мужчина попытался повторить свои действия, подойдя к другому мальчику на улице. Тот немедленно сообщил взрослым о том, что с ним случилось. Это стало поводом для разоблачения и задержания преступника. На первую жертву вышли, изучая карту памяти на телефоне преступника.

В зале суда подсудимый полностью признал свою вину. Более того, он поблагодарил следствие, что его преступные деяния были пресечены. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

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