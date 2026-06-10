Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»

Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»

В Краснодаре вынесен приговор 41-летнему мужчине, который совершал тяжкие преступления против несовершеннолетних. В несвободе растлитель проведет 17 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Иллюзия дружбы

Все началось в виртуальном пространстве, а именно в так называемом чате-рулетке. Это чат, где пользователи могут общаться с рандомными юзерами посредством веб-камеры.

На сайте 41-летний житель Краснодара познакомился с мальчиком 2016 года рождения. Общение завязалось вокруг компьютерных игр, благодаря чему мужчине удалось установить с ребенком доверительные отношения.

Узнав место проживания мальчика, подсудимый решил перенести общение в реальность и несколько раз встречался с ним лично. Во время этих встреч он совершал в отношении ребенка преступления сексуального характера, фиксируя происходящее на видеокамеру.

Тяжелое молчание и решающий шаг

Долгое время пострадавший хранил молчание, не решаясь рассказать родителям о своем «друге» и о том, что происходило во время их встреч. Цепочка преступлений могла бы продолжаться, если бы не второй эпизод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина попытался повторить свои действия, подойдя к другому мальчику на улице. В отличие от первого ребенка, второй потерпевший не стал скрывать произошедшее. Он немедленно сообщил взрослым о том, что с ним случилось. Это стало поводом для разоблачения и задержания преступника. На первую жертву вышли, изучая карту памяти на телефоне преступника.

Вину признал

В зале суда подсудимый полностью признал свою вину. Более того, он поблагодарил следствие, что его преступные деяния были пресечены.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он заявил, что рад тому, что его задержали и таким образом остановили», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд квалифицировал его действия по п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. в ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно суд ограничил его свободу на два года и лишил права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 17 лет. Назначено ли мужчине принудительное лечение, не уточняется.

Уроженец Кабардино-Балкарии

Судя по странице осужденного в соцсети «ВКонтакте», он является уроженцем Кабардино-Балкарской Республики. Он отметил, что окончил 10 классов в школе города Прохладного. В графе о семейном положении мужчина отвечает, что женат. Последняя публикация на странице осужденного датирована 2020 годом.

В 2006 году он окончил Северо-Кавказский государственный технический университет. Диплом он получил на факультете энергетики, машиностроения и транспорта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В графе о себе мужчина ограничился двумя словами: «Адекватный пацанчик». Контент на странице никак не выдает противоправные увлечения мужчины. В числе последних записей у него документальный фильм с разоблачением шоу «Битва экстрасенсов» и выступление политика Владимира Жириновского. Он подписан на страницу школы, из которой выпустился, на ряд звезд российского шоу-бизнеса и на паблик «Идеальная свадьба».

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