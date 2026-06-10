Дрон ВСУ ударил по гражданскому авто с двумя детьми

Дрон ВСУ ударил по гражданскому авто с двумя детьми Двое детей и мужчина пострадали при атаке украинского БПЛА в Северодонецке ЛНР

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Северодонецке ЛНР, сообщается в Telegram-канале правительства региона. В результате удара ранены мужчина и двое детей.

Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 годов рождения, — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы с серьезными ранениями. Им оказывается вся необходимая помощь.

До этого пять человек, среди которых 13-летний подросток, получили ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Днепрорудном Запорожской области. У всех пострадавших осколочные ранения разной степени тяжести.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что 73-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения и ожог в результате атаки ВСУ на село Илек Беловского района. Ранения пришлись на левые плечо, предплечье, бедро и голень.