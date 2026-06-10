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10 июня 2026 в 20:53

Спасатели начали деблокировать пострадавших при ДТП в Екатеринбурге

Паслер: спасатели деблокируют пострадавших после ДТП в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Спасатели начали работу по освобождению пострадавших из-под автобуса в центре Екатеринбурга, сообщил в мессенджере МАКС глава Свердловской области Денис Паслер. Известно, что в результате ДТП погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

На месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса, — рассказал Паслер.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17. По информации Паслера, автобус частного перевозчика столкнулся с легковой машиной, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Ранее глава Свердловской области сообщил, что во время аварии погиб ребенок. После аварии Паслер поручил проверить всех местных перевозчиков.

До этого шестилетнего ребенка насмерть сбили во дворе на западе Москвы. Авария произошла на улице Староволынской. Приехавшие медики не смогли спасти малыша — от полученных травм он скончался. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

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Свердловская область
Екатеринбург
Денис Паслер
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