Адвокат раскрыл шансы Долиной отсудить у мошенников 176 млн

Певица Лариса Долина может не получить все 176 млн рублей, которые требует взыскать с мошенников через суд, несмотря на высокие шансы на удовлетворение иска. Об этом адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, процедура исполнения судебного решения может затянуться.

Сумма в 176 млн рублей сама по себе не выглядит юридически невозможной, если она подтверждена материалами уголовного дела как размер невозмещенного имущественного вреда. При этом суд может удовлетворить требования как полностью, так и частично. Например, если установит, что часть ущерба уже возмещена, имущество возвращено либо заявленная сумма дублирует другие взыскания, — пояснил адвокат.

По словам Жорина, суд не будет заново устанавливать факт совершения преступления. Главный спор может коснуться размера подлежащего взысканию ущерба. Даже если суд встанет на сторону артистки и полностью удовлетворит ее требования, у осужденных может не оказаться необходимой суммы.

Ранее певица призналась, что уже не верит в возможность взыскать всю сумму с мошенников через суд. По ее словам, на подобную судебную тяжбу у нее нет «четырех жизней».

До этого стало известно, что исковое заявление Долиной о возмещении материального вреда поступило в Лефортовский районный суд столицы. Ответчиками по делу выступают четверо фигурантов уголовного дела.