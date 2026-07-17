Решение президента Украины Владимира Зеленского о перезахоронении основателя Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Евгения Коновальца обнажает человеконенавистническую природу Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, нынешний режим по своей жестокости превзошел даже создателей этой организации, сотрудничавшей с нацистской Германией.

Дипломат подчеркнула, что Коновалец сегодня является идеологическим символом для украинских националистов. Последних она назвала «выпестованными Западом».

Зеленский гордо называет их «героями и борцами за независимость», цинично закрывая глаза на то, что творили эти палачи. Невзирая ни на что, он продолжает устраивать пляски на их костях, лишний раз подтверждая человеконенавистническую сущность собственной кровавой хунты, — указала Захарова.

Ранее дипломат обратила внимание, что фреска в украинском соборе с изображением Степана Бандеры является «супернеоязычеством». По ее мнению, неоязычество и в прошлом набирало популярность на Украине, однако тогда люди обращались к дохристианским верованиям. Сегодня же объектом поклонения служат не духи и природные явления, как это было в старину, добавила дипломат.