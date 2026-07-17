Россиянам напомнили, чем опасны предложения легкого заработка Депутат Немкин: предложения легкого заработка часто связаны с дропперством

Предложения легкого заработка зачастую касаются темы дропперства, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что участники схемы поначалу даже не понимают всей опасности данных действий.

Дроппером называют человека, который предоставляет свою банковскую карту, счет или доступ к финансовым инструментам для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путем. Чаще всего злоумышленники делают ставку на доверчивость, финансовые трудности или желание быстро заработать, — пояснил Немкин.

Депутат обратил внимание, что часто такие объявления публикуются под видом поиска финансового менеджера, платежного агента или оператора переводов. Соискателю предлагают получать процент с каждой операции.

Соискателю обещают процент с каждой операции, а его задача якобы сводится к приему денег на свою карту и их дальнейшему переводу по указанным реквизитам. На самом деле таким образом происходит легализация средств, похищенных у жертв мошенничества, — добавил депутат.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова заявила, что банковский перевод за какую-либо услугу простому человеку, который не зарегистрирован как самозанятый или предприниматель, чреват проблемами. По ее словам, в таком случае отправителя денежных средств могут принять за контрагента.