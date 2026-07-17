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17 июля 2026 в 21:46

МЧС локализовало пожар на швейном производстве в Подмосковье

Пожар на швейном производстве в Серпухове локализовали на 1,2 тыс. кв. метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове локализовали на площади 1,2 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. До этого в экстренных службах сообщали о возгорании на территории предприятия. По данным спасателей, первоначальная площадь пожара составляла 4 тыс. кв. метров.

Площадь пожара — 1,2 тыс. кв. метров. Пожар локализован, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на АЗС на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге произошло возгорание. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия заметили убегающего подростка.

Также стало известно, что пожар в частном жилом доме в подмосковных Мытищах удалось локализовать на площади 240 кв. метров. Возгорание произошло на 1-й Вокзальной улице. О причинах пожара не сообщалось.

Позднее в Ростовской области ликвидировали пожар на «кустарной» АЗС, оборудованной в кузове грузовой «Газели». В результате возгорания также сгорели находившиеся рядом легковые автомобили. К тушению привлекли восемь спасателей и две единицы техники.

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