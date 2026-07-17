«Может взорваться газ»: очевидцы сообщили о возгорании АЗС в Петербурге Рядом с загоревшейся АЗС в Петербурге заметили подозрительного подростка

На проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге произошло возгорание на АЗС, пишет 78.ru в Telegram-канале. Очевидцы сообщили, что рядом с местом происшествия заметили убегающего подростка. Информация о причинах пожара уточняется, на месте работают экстренные службы.

Все сбежали, испуганы были из-за того, что может взорваться газ. Это газовая заправка, — рассказал свидетель.

Ранее складской ангар загорелся в Троицком административном округе Москвы. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров.

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