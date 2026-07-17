Уснувший водитель снес остановку с людьми в Чебоксарах «112»: водитель уснул и насмерть сбил человека на остановке в Чебоксарах

В Чебоксарах 18-летний водитель автомобиля Renault Logan съехал с дороги и врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии один человек погиб, еще один мужчина госпитализирован без сознания, сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло на улице Афанасьева. По предварительным данным, молодой человек уснул за рулем, потерял контроль над машиной и влетел на автобусную остановку, где находились люди.

Женщина, ожидавшая транспорт, скончалась на месте. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Сам водитель не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший мужчина продолжает находиться в реанимации, его состояние уточняется.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие в результате опрокидывания автобуса в Тюмени находятся в удовлетворительном состоянии. В региональном департаменте здравоохранения проинформировали, что медики оказали помощь трем людям. Двое из них после осмотра и первой помощи были доставлены в областную клиническую больницу №2. Третий, водитель, от госпитализации отказался и направлен на амбулаторное лечение.

До этого стало известно о дорожной аварии с участием четырех автомобилей на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка.